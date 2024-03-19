روسيا تعلن استعدادها لتسوية النزاع في أوكرانيا بعيدًا عن صيغة زيلينسكي

أعلن الجانب الروسي استعداده لتسوية النزاع في أوكرانيا، وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع مع الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية لي هوي، إن روسيا مستعدة لإجراء محادثات بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا.

فيما شدد لافروف، على أن روسيا لن تشارك في أي أحداث بشأن ما يسمى بصيغة زيلينسكي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية:"أكد لافروف انفتاح الجانب الروسي على المفاوضات، لكنه شدد على عدم قبول مشاركة روسيا في أي حدث يروج لـ"صيغة زيلينسكي"، بغض النظر عن كيفية تقديمها".

ووفقًا للبيان، فقد أشار لافروف إلى أن المقترحات المسؤولة بشأن عملية التفاوض يجب أن يسبقها الآتي:

قيام كييف برفع الحظر الذاتي الذي فرضته على المحادثات مع موسكو.

وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وجود إشارات واضحة حول استعدادها لأخذ الحقائق الحالية في الاعتبار وطموحات روسيا، والمصالح القانونية، كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارًا.

وبحسب وزارة الخارجية الروسية، فإن الممثل الخاص الصيني أبلغ لافروف بجولته الأوروبية الأخيرة، التي تهدف إلى تنسيق المواقف وتقييم فرص التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للصراع.