الثلاثاء 19 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أزمة منتظرة بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب الأهلي

محمد شبانة
محمد شبانة

كشف الإعلامي محمد شبانة أن هناك اتجاه داخل نادي الزمالك لرفض خوض مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز قبل أن يخوض النادي الأهلي كل مبارياته المؤجلة.

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شبانة يكشف سر إعفاء محمد هاني من نسبة المشاركة مع الأهلي

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شبانة: أتمنى حضور الجماهير بكثافة لمباراة مصر ونيوزيلندا

وقال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي اف ام أن الزمالك سيخاطب اتحاد الكرة في هذا الأمر من باب العدالة والمساواة وهو ما قد يتسبب في ازمة بسبب جدول الدوري المضغوط خلال الفترة المقبلة والتي لا تتحمل اي تأجيلات

شبانة يكشف سر إعفاء محمد هاني من نسبة المشاركة

كشف شبانة عن اقتراب محمد هاني لاعب الأهلي من تجديد تعاقده مع الفريق خلال الأيام المقبلة لمدة ثلاثة سنوات.

وقال شبانة أن إدارة الكرة في النادي الأهلي قد اتفقت مع اللاعب على التجديد لمدة ثلاثة سنوات مقابل ١٥ مليون جنيه في الموسم مع حصوله على بعض الامتيازات الاخرى.

وأضاف أن عقد هاني لن يتضمن نسبة المشاركة بسبب بند في اللائحة الداخلية للفريق والتي تقول أن أي لاعب يتخطى حاجز ال٣٠٠ مباراة مع الفريق يتم إعفاءه من نسبة المشاركة وهو ما ينطبق على اللاعب.

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