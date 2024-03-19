أزمة منتظرة بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة أن هناك اتجاه داخل نادي الزمالك لرفض خوض مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز قبل أن يخوض النادي الأهلي كل مبارياته المؤجلة.

وقال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي اف ام أن الزمالك سيخاطب اتحاد الكرة في هذا الأمر من باب العدالة والمساواة وهو ما قد يتسبب في ازمة بسبب جدول الدوري المضغوط خلال الفترة المقبلة والتي لا تتحمل اي تأجيلات

شبانة يكشف سر إعفاء محمد هاني من نسبة المشاركة

كشف شبانة عن اقتراب محمد هاني لاعب الأهلي من تجديد تعاقده مع الفريق خلال الأيام المقبلة لمدة ثلاثة سنوات.

وقال شبانة أن إدارة الكرة في النادي الأهلي قد اتفقت مع اللاعب على التجديد لمدة ثلاثة سنوات مقابل ١٥ مليون جنيه في الموسم مع حصوله على بعض الامتيازات الاخرى.

وأضاف أن عقد هاني لن يتضمن نسبة المشاركة بسبب بند في اللائحة الداخلية للفريق والتي تقول أن أي لاعب يتخطى حاجز ال٣٠٠ مباراة مع الفريق يتم إعفاءه من نسبة المشاركة وهو ما ينطبق على اللاعب.