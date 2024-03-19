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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة: أتمنى حضور الجماهير بكثافة لمباراة مصر ونيوزيلندا

جماهير منتخب مصر
جماهير منتخب مصر

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بملعب العاصمة الإدارية الجديدة الذي يعتبر من أفضل الاستادات على مستوى العالم وقارة افريقيا، مطالبا بضرورة حضور الجماهير للبطولة الودية الدولية من اجل العمل على انجاحها.

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وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "اتمنى حضور الجماهير بكثافة في مواجهة مصر ونيوزيلاندا في البطولة الودية التي تقام على استاد العاصمة الإدارية".

وأضاف: "اصبح لدينا منشآت رياضية ضخمة منها استاد العاصمة الإدارية الجديدة، وعلينا أن نفخر بالاستاد فهو منشأة عظيمة ويجب المحافظة عليه، وهناك مدينة رياضية عملاقة على أحدث طراز وتكنولوجيا وبأيادي مصرية".

وواصل: "المدينة الرياضية بالعاصمة الادارية ستكون لديها استثمار رياضي ضخم، وسيتم تنظيم العديد من الأحداث العالمية مستقبلا، وقادرين على استضافة الأولمبياد فيها".

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