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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة يكشف سر إعفاء محمد هاني من نسبة المشاركة مع الأهلي

محمد هاني لاعب الأهلي
محمد هاني لاعب الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن اقتراب محمد هاني لاعب الأهلي من تجديد تعاقده مع الفريق خلال الأيام المقبلة لمدة ثلاثة سنوات.

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وقال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الكرة في النادي الأهلي قد اتفقت مع اللاعب على التجديد لمدة ثلاثة سنوات مقابل ١٥ مليون جنيه في الموسم مع حصوله على بعض الامتيازات الاخرى.

عقد هاني لن يتضمن نسبة المشاركة

وأضاف شبانة: "عقد هاني لن يتضمن نسبة المشاركة بسبب بند في اللائحة الداخلية للفريق والتي تقول أن أي لاعب يتخطى حاجز ال٣٠٠ مباراة مع الفريق يتم إعفاءه من نسبة المشاركة وهو ما ينطبق على اللاعب".

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