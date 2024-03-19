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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد بلال: منتخب مصر بيرجع لمستواه لما الأهلي بيتألق

بلال
بلال

رفض أحمد بلال نجم الأهلي السابق فكرة أن المنافسة بين الأهلي والزمالك في صالح الكرة المصرية.

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أضاف بلال في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي عندما يكون في مستواه المنتخب ينشط، نتمنى المنافسة تكون شرسة لكن في النهاية الأهلي يفوز بالبطولات.

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وتابع بلال: عبد الله السعيد اليوم بحكم السن وأنه يلعب في فريق لا يلعب على البطولات ولا يحصل عليها في الآونة الأخيرة، فريق يبني نفسه وجديد وهذا أمر صعب.

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وأضاف: هو يحتاج أن يلعب مع فريق كبير، لأن الزمالك يبني فريقا وليس هذا التوقيت الذي يحمل فيه عبد الله الفريق، مضيفا أن تواجد إمام عاشور في خط وسط الأهلي يُضيف للقوة الهجومية 60 أو 70% .
 

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