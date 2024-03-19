أسيوط تناقش تنمية الموارد وتعظيم الإيرادات لمشروع العبارات النهرية

حرص اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على مناقشة سبل تنمية الموارد وتعظيم الإيرادات الخاصة بمشروع العبارات التابع للمحافظة، والعمل على تطويره وفقًا للإمكانات المتاحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتكون بشكل لائق، على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع هشام صلاح مدير مشروع العبارات التابعة للمحافظة وأشرف محمد مدير إدرة الشئون المالية بالمحافظة، حيث ناقش اللقاء ما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023-2024 وآخر المستجدات بشأن سير العمل بالمشروع وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة، فضلًا عن تنفيذ خطط إجراء الصيانة الدورية للعبارات والوحدات والمراسي النهرية التابعة وتطويرها وفقًا للامكانات المتاحة.

وأكد ضرورة إجراء صيانة دورية للمعديات والعبارات والقطع النهرية التابعة للمشروع ومراجعة إجراءات الأمان المتبعة لكل وحدة قبل تحركها في المياه والتأكد من كفاءة التشغيل لتتمكن من اداء مهامها بكفاءة وأمان حفاظًا على حياة المواطنين.

وأضح سعد، تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام كافة الوحدات والمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، لافتًا إلى الدور الحيوي الذي يقوم به مشروع العبارات النهرية في تسهيل النقل والانتقال والحركة للمواطنين والبضائع والسيارات ببعض المراكز والقرى بالمحافظة لذا نعمل على تنفيذ خطة تطوير، مشيرًا إلى أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كقوات الحماية المدنية وشرطة المسطحات المائية ومشروع العبارات النهرية بالمحافظة.