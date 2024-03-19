الإصابة تحرم جريزمان من مواصلة رقمه القياسي مع فرنسا

تأكد غياب انطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني عن التواجد مع منتخب فرنسا خلال معسكر شهر مارس الحالي بسبب الإصابة.

وكان جريزمان قد تعرض لإصابة قوية بالتواء في الكاحل خلال مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الاسباني.

إصابة جريزمان أوقفت سجله القياسي مع منتخب فرنسا حيث خاض اللاعب 84 مباراة على التوالي مع منتخب الديوك وستكون هذه هي المرة الأولى التي يغيب عن منتخب بلاده، بعدما أكد المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب غياب جريزمان عن المباراتين الوديتين هذا الشهر أمام ألمانيا وتشيلي، بعدما تعرض المهاجم لإصابة في الكاحل.

ويعد جريزمان هو رابع هدافي فرنسا برصيد 44 هدفا في 127 مباراة، وضم ديشامب، لقائمة منتخب فرنسا ماتيو جندوزي لاعب لاتسيو الإيطالي لتعويض غياب جريزمان.

ومن المقرر أن يواجه منتخب فرنسا نظيره ألمانيا على ملعب جروباما في ليون، يوم السبت 23 مارس الجاري، كما يقابل "الديوك" نظيره منتخب تشيلي، يوم الثلاثاء 26 مارس، على ستاد فيلودروم.