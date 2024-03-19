طقس الإسكندرية.. اضطرابات وتقلبات جوية على كافة المدن والأحياء

شهد طقس الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد صباح اليوم الثلاثاء، حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد فى الاسبوع الاخير من فصل الشتاء يصاحبها أجواء شتوية باردة وتكاثر للسحب الركامية، واستمرار فرص سقوط الأمطار التي تكون خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، حيث تسجل درجات الحرارة العظمي 19 درجة والصغري 12 درجة ، مع رياح نشطة بلغت سرعتها 36 كم/الساعة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

تزامنا مع نوة الشمس الكبرى التي ضربت المدينة والساحل الشمالية الربية للبلاد بداية من أمس، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية تتوقع أيضا أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية.

من جانب اخر واصلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ لليوم الثالث على التوالي تحسبًا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تعرض المحافظة لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف بالإسكندرية، إلى أنه جرى الدفع بـ182 سيارة ومعدة، مع استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا.

وأكد التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن خلال موجة الطقس المضطرب.