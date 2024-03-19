ميشيل يكشف تفاصيل حديثه مع رونالدو في نهائي البطولة العربية

كشف النجم البرازيلي ميشيل ديلغادو لاعب فريق الهلال السعودي تفاصيل حديث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر معه في مباراة نهائي البطولة العربية للأندية.

وقالميشيل في تصريحات تداولتها الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي: " عندما سجل كريستيانو رونالدو في نهائي البطولة العربية جاء لي وقال لا تحتفل كما أحتفل ".

وكشف ميشيل عن انزعاج رونالدو من استمراره في الاحتفال على طريقته عند تسجيل الأهداف، إلا أن النجم البرازيلي أكد أنه لم يبالي لحديث "الدون" واستمر في الاحتفال على طريقته.

النصر يواجه ريال مدريد في افتتاح ملعب السنتياغو برنابيو

كشفت تقارير أوروبية اليوم الثلاثاء عن خوض فريق النصر السعودي مباراة ودية أمام ريال مدريد في افتتاح ملعب السنتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي.

وذكرت التقارير أن هناك مقترح بأن يخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشوط الأول من المباراة بقميص النصر والشوط الثاني بقميص ريال مدريد "فريقه السابق".

ولاقت الفكرة قبولا واسعًا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجماهير المحبة لنادي ريال مدريد والتي تتمنى أن ترى "الدون" مرة أخرى بالقميص الملكي بعد رحيله منذ سنوات.

وفي سياق متصل أكد الإعلامي سعود الصرامي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يحرص على تواجد النصر للمشكارة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بسبب رونالدو.