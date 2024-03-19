غياب نجم دفاغ النصر عن مباراة الهلال في السوبر السعودي

يغيب عبد الإله العمري مدافع النصر عن المواجهة المرتقبة أمام الهلال في ديربي الرياض المقررة ضمن منافسات كأس السوبر السعودي.

وكان عبد الإله العمري قد تعرض لإصابة في مباراة إياب دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي، ، وغاب عن مباراة "الكلاسيكو" أمام الأهلي.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن العمري يواجه صعوبة في المشاركة بسبب إصابته، حيث أبلغ الجهاز الطبي لنادي النصر، المدرب البرتغالي لويس كاسترو، بأن مشاركة العمري في كأس السوبر ستعتمد على سرعة تعافيه واستجابة عضلته للعلاج، ولكن يبدو أنه سيغيب رسميًا عن هذه المباراة.

وخضع عبد الإله العمري، لفحوصات الأشعة الطبية يوم الاثنين، وتبين أنه يعاني من تمزق في عضلة الساق (السمانة)، وسيحتاج لفترة علاج وتأهيل تتراوح بين 4 أسابيع.

وكان عبد الإله العمري البالغ من العمر 27 عامًا قد جدد عقده مع النصر في ديسمبر الماضي، لمدة 4 أعوام.