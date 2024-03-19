النصر يواجه ريال مدريد في افتتاح ملعب سنتياغو برنابيو

كشفت تقارير أوروبية اليوم الثلاثاء عن خوض فريق النصر السعودي مباراة ودية أمام ريال مدريد في افتتاح ملعب سنتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي.

وذكرت التقارير أن هناك مقترح بأن يخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشوط الأول من المباراة بقميص النصر والشوط الثاني بقميص ريال مدريد "فريقه السابق".

ولاقت الفكرة قبولا واسعًا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجماهير المحبة لنادي ريال مدريد والتي تتمنى أن ترى "الدون" مرة أخرى بالقميص الملكي بعد رحيله منذ سنوات.

النصر يقترب من كأس العالم للأندية

وفي سياق متصل أكد الإعلامي سعود الصرامي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يحرص على تواجد النصر للمشكارة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بسبب رونالدو.