تطورات إصابة تاليسكا وموعد عودته إلى النصر

يفتقد نادي النصر السعودي خدمات نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها وستبعده عن الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

كشف ثامر الشهراني أخصائي الإصابات، موعد عودة تاليسكا لاعب النصر، للمشاركة من جديد بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي، بعد الإصابة التي لحقت به خلال التدريبات الجماعية لمباراة العين، في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أسيا.

ونشر ثامر الشهراني عبر حسابه الرسمي بموقع أكس:" يكون أندرسون تاليسكا قد أنهى شهرين و 20 يوم تقريباً بتاريخ 27 من شهر مايو المقبل، بمعنى أن عودته للتدريبات الجماعية في شهرين فيها مخاطره عالية خصوصاً إن العملية في وتر الفخذ اللي يشوت فيه. - الأفضل العودة في معسكر الإعداد، وبداية الموسم مع الفريق".