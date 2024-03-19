سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024/ 9 رمضان 1445هـ، حالة من الاستقرار أمام العملة المحلية "الجنيه"، وذلك بالبنوك والمصارف العاملة في مصر.

ونرصد سعر الدولار اليوم في البنوك وفق آخر تحديث على مواقعها الإلكترونية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.09 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.32 جنيه للشراء، و 47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى 47.90 جنيه للشراء، و48.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 47.800 جنيه للشراء، و47.900 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدى أجريكول 47.32 جنيه للشراء، و 47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في HSBC اتش اس بى سى 47.800 جنيه للشراء، و 47.900 جنيه للبيع.

سعر الدولار فيQNB الأهلي 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في (CIB) البنك التجاري الدولي 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في NBK بنك الكويت الوطني 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.