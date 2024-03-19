عاجل
أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم تشهد انخفاضًا.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء للمرة الأولى.. حماس وإسرائيل تتفاوضان على وقف إطلاق النار
الثلاثاء 19 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024، مقارنة بأسعار أمس وذلك بالأسواق المصرية ومحال الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار "21" وهو الأكثر انتشارًا ومبيعًا 3035 جنيهًا دون المصنعية.

سعر الذهب اليوم 19-3-2024

ووفقًا لآخر تحديث بموقع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فقد جاءت أسعار الذهب الآن كالتالي:

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 3468.5 جنيه.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3035 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مقدار 2601.4 جنيه.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2029.1 جنيه.

وصلت سعر الأوقية الذهبية إلى 2161 دولار. 

وسجل سعر الجنيه الذهبي  24280 جنيهًا.

فيما نشرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، متوسط أسعار الذهب بمنتصف التعاملات أمس الاثنين والتي وصل فيها سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2960 جنيهًا دون المصنعية.

الجريدة الورقية