ارتفاع أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024، مقارنة بأسعار أمس وذلك بالأسواق المصرية ومحال الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار "21" وهو الأكثر انتشارًا ومبيعًا 3035 جنيهًا دون المصنعية.

سعر الذهب اليوم 19-3-2024

ووفقًا لآخر تحديث بموقع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فقد جاءت أسعار الذهب الآن كالتالي:

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 3468.5 جنيه.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3035 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مقدار 2601.4 جنيه.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2029.1 جنيه.

وصلت سعر الأوقية الذهبية إلى 2161 دولار.

وسجل سعر الجنيه الذهبي 24280 جنيهًا.

فيما نشرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، متوسط أسعار الذهب بمنتصف التعاملات أمس الاثنين والتي وصل فيها سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2960 جنيهًا دون المصنعية.