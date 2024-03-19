سنتاكوم تعلن عن تدمير 7 صواريخ مضادة للسفن و3 طائرات مسيرة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الثلاثاء، تدمير 7 صواريخ مضادة للسفن و3 طائرات مسيرة و3 حاويات لتخزين الأسلحة في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" باليمن.

وقالت "سنتاكوم" في بيان عبر منصة "إكس"، "في 18 مارس بين الساعة 1:00 ظهرًا. و 7:40 مساءً. (بتوقيت صنعاء) نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في الاشتباك وتدمير سبعة صواريخ مضادة للسفن وثلاث طائرات مسيرة وثلاث حاويات لتخزين الأسلحة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن دفاعًا عن النفس".

وأضاف الببان: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. ويتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

والإثنين، قال مجلس الأمن في بيان صحافي، عبر موقع المجلس، إن "أعضاء المجلس أدانوا بأشد العبارات هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 6 مارسالجاري على السفينة (إم في ترو كونفيدنس)، والذي أدى بشكل مأساوي إلى مقتل بحارين فلبينيين وبحار فيتنامي وإصابة 10 آخرين".

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، بدء توسيع نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها لتشمل المحيط الهندي، كاشفةً عن تنفيذها ثلاث عمليات ضد ثلاث سفن إسرائيلية وأميركية في المحيط الهندي بصواريخ بحرية وطائرات مُسيرة، مشيرة إلى شنها قصفًا صاروخيًا على سفينة إسرائيلية (باسفيك1)، واستهدافها مدمرة أميركية بطائرات مُسيرة في البحر الأحمر.