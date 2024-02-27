سنتاكوم تعلن تدمير 3 سفن وصاروخين لأنصار الله اليمنية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الثلاثاء، تدمير ثلاث سفن سطحية مسيرة وصاروخي كروز مضادة للسفن وطائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية نحو السفن في البحر الأحمر.

وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "في 26 فبراير بين الساعة 4:45 مساءً والساعة 11:45 مساءً (بتوقيت صنعاء)، دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية ثلاث سفن سطحية مسيرة وصاروخي كروز مضادة للسفن وطائرة مسيرة هجومية، وذلك دفاعًا عن النفس".

وأضاف البيان أن السفن والصواريخ والطائرة "كانت جاهزة للانطلاق نحو البحر الأحمر، وكانت الطائرة بدون طيار قد انطلقت في الأجواء. وحددت قوات القيادة المركزية الأميركية السفن المسيرة والصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بالإضافة إلى الطائرة المسيرة فوق البحر الأحمر، وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".

وخلص البيان بالقول: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".



ويوم السبت الماضي، اتهمت القيادة المركزية الأمريكية، "أنصار الله" بالتسبب في تسرب بقعة زيت بطول 18 ميلاً بحرياً، وكارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر، جراء استهداف الجماعة السفينة "روبي مار" بالصواريخ، مؤكدة أن "السفينة راسية ولكن الماء أصبح يتسلل إلى داخلها ببطء".

وأعلنت "أنصار الله"، يوم الاثنين الماضي، إصابة السفينة البريطانية "روبي مار" بعد استهدافها بعدد من الصواريخ خلال إبحارها في خليج عدن، قبل أن تعلن الجماعة في وقت لاحق غرقها جراء تعرضها إلى أضرار كبيرة.