"أنصار الله" تحذر بعد توجيهات الحوثي حول المحيط الهندي- رأس الرجاء الصالح

أعلن الحوثيون عن عمليات استهداف بالصواريخ والمسيرات سفينة إسرائيلية ومدمرة أمريكية في البحر الأحمر، وأكدوا توسيع نطاق عملياتهم العسكرية إلى المحيط الهندي طريق رأس الرجاء الصالح.

وحسب روسيا اليوم، جاء في بيان جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة pacific 01 الإسرائيلية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.

وأكدت الجماعة أن هذا يأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".

وتابع بيان "أنصار الله": "فيما نفذ سلاح الجو المسير عملية استهداف لمدمرة أمريكية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله".

إلى ذلك، أكد "أنصار الله" أنه "تنفيذا لتوجيهات القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان والحصار في قطاعِ غزة، واستجابة لنداءات أبناء شعبنا اليمني وكل أحرار أمتنا، بدأت القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى في توسيعِ نطاق عملياتها العسكرية ضد السفن الإسرائيلية أوِ المرتبطة بالإسرائيلي أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة لتشمل المحيط الهندي طريق رأس الرجاء الصالح".

وأضاف البيان: "وعليه.. فإن القوات المسلحة اليمنية تحذر كافة السفن الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة أو القادمة منها بعدم المرورِ من طريقِ رأس الرجاءِ الصالحِ، ما لم فإنّها ستكون هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة".

كما أكدت الجماعة "تنفيذ 3 عمليات ضد ثلاث سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة والطائرات المسيرة وقد حققت العمليات الثلاث أهدافها بنجاح".