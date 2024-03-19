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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طاقم تحكيم مصري لمباراة صن داونز ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مباراة صن دوانز ويانج أفريكانز، في دوري أبطال أفريقيا إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر.

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ويحل صن داونز ضيفا على يانج أفريكانز في تنزانيا، يوم 30 من الشهر الحالي ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

طاقم تحكيم مصري..

ويدير المباراة كحكم ساحة الحكم المصري أمين عمر ويعاونه محمود أبو الرجال مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد ثاني، وسيتواجد محمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو ويعاونه محمود البنا، وسيكون محمود ناجي حكم رابع.

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وكان يانج أفريكانز قد تأهل كوصيف مجموعته مع الأهلي المصري، بينما تأهل صن داونز كمتصدر المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي.

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