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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

استبعاد 8 نجوم من قائمة البرتغال لمواجهة السويد

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت قائمة منتخب البرتغال المستدعاة لمواجهة السويد خلال فترة التوقف الدولي الحالية، استبعاد 8 نجوم من القوام الأساسي.

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ميسي خارج حسابات الأرجنتين أمام السلفادور وكوستاريكا

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة السويد يوم الخميس المقبل في مباراة ودية خلال معسكر شهر مارس.

قرر الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لـ منختب البرتغال استبعاد النجم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي  بجانب 7 لاعبين أخرين هم ديوجو دالوت وجواو كانسيلو ودانيلو بيريرا وأوتافيو وروبن نيفيز وفيتينيا وجواو فيليكس.

وأوضحت تقارير صحفية أن هؤلاء اللاعبين سيتواجدون في مباراة سلوفينيا الودية المقرر إقامتها 26 مارس الجاري.

 تقام مباراة البرتغال والسويد يوم الخميس المقبل الموافق 21 مارس، وتتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

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