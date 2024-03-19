قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين فجر اليوم

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي حملة اعتقالاتها اليومية للمواطنين الفلسطينيين بمختلف المدن المحتلة، حيث قامت فجر اليوم الثلاثاء التاسع من شهر رمضان المبارك، باعتقال ثلاثة مواطنين من محافظة قلقيلية الفلسطينية.

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين مجد زياد أبو هنية، وعبد الرحمن مجدي سويدان بعد اقتحام منزليهما في بلدة عزون، والشاب أنس عزمي أبو الأمير من بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

فيما داهمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة رأس عطية جنوب قلقيلية ودمرت محتوياته.