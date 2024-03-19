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الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين فجر اليوم

اعتقال الاحتلال للفلسطينيين
اعتقال الاحتلال للفلسطينيين

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي حملة اعتقالاتها اليومية للمواطنين الفلسطينيين بمختلف المدن المحتلة، حيث قامت فجر اليوم الثلاثاء التاسع من شهر رمضان المبارك، باعتقال ثلاثة مواطنين من محافظة قلقيلية الفلسطينية.

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين مجد زياد أبو هنية، وعبد الرحمن مجدي سويدان بعد اقتحام منزليهما في بلدة عزون، والشاب أنس عزمي أبو الأمير من بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

فيما داهمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة رأس عطية جنوب قلقيلية ودمرت محتوياته.

الجريدة الورقية