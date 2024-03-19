كيف يؤثر ارتفاع الكوليسترول على صحة القلب؟

يعرف معظم الناس أن ارتفاع نسبة الكوليسترول مضر لقلبهم، لكن القليل من الناس يفهمون حقًا ما هو الكوليسترول، وتشرح الدكتورة كلير هاجا، طبيبة الأسرة في Mayo Clinic، سبب ارتباطها الوثيق بمشاكل القلب وتناقش أيضًا القوة التي يمكنك التحكم فيها.

الكوليسترول هو مادة شمعية موجودة في الدهون في الدم وعندما تكون مستويات الكوليسترول مرتفعة، يمكن أن تتشكل رواسب دهنية في الأوعية الدموية، مما قد يجعل من الصعب في النهاية تدفق كمية كافية من الدم عبر الشرايين.



وتقول الدكتورة هاجا: "الكوليسترول السيئ للغاية، عندما تتشكل هذه اللويحات، إذا تمزقت، يمكن أن تسبب نوبة قلبية أو حتى تسبب سكتة دماغية".

وأوضحت الطبيبة أن ما تأكله يؤثر على مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي لديك القدرة على التحكم فيه.

من أمثلة الدهون المتحولة في الغالب الأطعمة المعبأة مسبقًا، وأحيانًا أشياء مثل الكعك والبسكويت، وهناك منتجات مصنوعة من السمن والوجبات السريعة والأطعمة المقلية.

يجب عليك أيضًا تقليل تناولك للدهون المشبعة، والتي توجد غالبًا في المنتجات الحيوانية مثل لحم الخنزير المقدد أو الزبدة.



ويمكن أيضًا خفض نسبة الكوليسترول لديك عن طريق تناول المزيد من أوميجا 3، وهي دهون جيدة تجدها في الأسماك والمكسرات والأفوكادو وزيادة كمية بروتين مصل اللبن في نظامك الغذائي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى خفض مستويات الكوليسترول لديك.