أبرزها سي وب6.. فيتامينات مفيدة لصحة المرأة

يحتاج الجسد الأنثوي إلى مكونات معينة لضمان الأداء الوظيفي المناسب لجميع الأعضاء والأنظمة، يجب أن تكون الفيتامينات والعناصر والمعادن والمواد المغذية موجودة في النظام الغذائي لكل امرأة.

فيتامينات مفيدة لصحة المرأة

فيتامين سي

من أهم مقومات مناعة المرأة وجمالها وعند تناول هذا الفيتامين سيتم تزويد الجهاز المناعي بالقوة اللازمة لمقاومة البكتيريا والعوامل الضارة، وبعد كل شيء، بدون فيتامين C، يصعب على الجسم مقاومة الميكروبات، ومحاربة الإجهاد، والجذور الحرة، والمصادر الرئيسية للفيتامين هي الأطعمة التي عادة ما تكون دائما في النظام الغذائي للإنسان: الطماطم والبطاطس والفلفل والكيوي والحمضيات والفراولة.

فيتامين ه

مهم جداً للحفاظ على جمال وشباب المرأة وبفضل ذلك، تتباطأ عملية الشيخوخة ونتيجة لذلك، يبقى الجلد وجميع أجهزته شابة وصحية لفترة أطول وهذا يشمل دعم عمل المعدة ومن المفيد تناول زبدة الفول السوداني وجنين القمح والبندق والمكسرات الأخرى وزيت السمك والبذور، كل هذه المنتجات تحتوي على هذا المكون.

فيتامين د

يجب على المرأة في أي عمر أن تستهلك هذا العنصر وهو ضروري بشكل خاص لكبار السن، لأنه يدعم قوة العظام ووظيفتها، وإذا كان هناك نقص في الفيتامينات، فأنت بحاجة إلى التعرض لأشعة الشمس في كثير من الأحيان، واستخدام الحليب والأسماك والبيض.

فيتامين أ

البيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين أ، يسمح للعظام والأنسجة الرخوة بأن تصبح أقوى بكثير. وبناء على ذلك فإن صحة المرأة ستكون قوية. المشمش واليقطين والجزر والبطيخ وغيرها من المنتجات المماثلة ذات اللون البرتقالي والأحمر الزاهي غنية بهذه المادة.

فيتامين ب6

في كثير من الأحيان، بعد زيارة طبيب أمراض النساء، يتم وصف النساء لأخذ دورة من حمض الفوليك، أو فيتامين B6، لأنه ضروري للغاية لجسم الأنثى، وخاصة الجهاز العصبي والمناعي كما أنه يحسن إنتاج خلايا الدم الحمراء. من المفيد تناول المزيد من الفراولة والبطيخ والفاصوليا والسبانخ والملفوف والحبوب والبيض - فكلها تحتوي على هذا المكون.

فيتامينات ب

وبشكل عام، لا تنسي جميع فيتامينات ب، وخاصة B6 وB12. لقد تحدثنا بالفعل عن الأول ولكن الثاني مهم لعملية التمثيل الغذائي وتخليق البروتين ولذلك، إذا تدربت المرأة كثيرا، يظهر لها العنصر ويمكنك العثور عليه بالكامل في الزبادي والجبن والأسماك واللحوم الخالية من الدهون والبيض.

الحديد

وأخيرًا، العنصر الأكثر أهمية هو الحديد. هناك العديد من الأسباب التي تجعله ضروريًا لإدراجه في النظام الغذائي لكل امرأة بالنسبة للسيدات، فهو مصدر ممتاز للطاقة، مما سيساعد في القضاء على التهيج والارتباك والتعب ولذلك، تناول المزيد من اللحوم الخالية من الدهون وسمك السلمون والفاصوليا والخضروات الورقية.