صناع مسلسل لانش بوكس يعلقون على أزمة مشهد "شعره كيرلي وأبيضاني وحلو"

علق المخرج هشام الرشيدي على حالة الجدل التي سببها مسلسله "لانش بوكس"، بعد أن استخدمت جميلة عوض بطلة المسلسل عبارة "شعره كيرلي وأبيضاني وحلو" والتي تعود للطفل الفلسطيني يوسف الذي راح ضحية الحرب الإسرائيلية البشعة على أهالى قطاع غزة، وكانت تبحث عنه والدته ووالده وسط الشهداء والضحايا.

يوسف شعره كيرلي وأبيضاني وحلو

أول تعليق من مخرج مسلسل لانش بوكس على أزمة الطفل الفلسطيني يوسف

رد هشام الرشيدي، مخرج مسلسل لانش بوكس على الخطأ الذي وقع فيه أبطال العمل بعد استخدامهم لعبارة "شعره كيرلي"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام قائلًا :" اعتذار واجب لكل من تشابه عليه نص المشهد المؤلم لاخواتنا مع نص مشهد المسلسل الغير مقصود بالمرة".

وأضاف هشام الرشيدي: "لم ولن تكون القضية في يوم مجال لأي شيء غير كل الدعم والاحترام، الله يصبر أهلنا في فلسطين ويعينهم".

مخرج مسلسل لانش بوكس

مؤلف مسلسل لانش بوكس في حالة صمت تامة

لم يعلق عمرو مدحت مؤلف مسلسل لانس بوكس، على الأزمة التي تسببت في حالة من الجدل وغضب الشعب المصري، بل دافع عنه أحد أصدقائه عبر حسابه على موقع "إكس قائلًا :"طيب يا جماعة علشان حق الرد مكفول، مؤلف المسلسل عمرو مدحت صاحبي، وبعت سألته وقالي إنه عمره ما يكتب حاجة زي كده وبعتلي الاسكريبت الأصلي، وفعلًا مفيهوش الكلام ده وأنه اتخض واتضايق لما شاف المشهد.

سيناريو مسلسل لانش بوكس

وأرفق صديقه كلامه بصورة من نص المشهد مكتوب فيها: الاسم سيف أو سليم، اسمر شوية كدة ولابس نضارة، بدلا من الكلام التي قالته جميلة عوض في المشهد، وزعم أنه غير مسؤول عن تغيير كلمات المشهد دون علمه.

جميلة عوض ترد على الانتقادات بسبب جملتها في لانش بوكس

ردت الفنانة جميلة عوض على الانتقادات التي تلاحقها بعد جملتها التي قلبت السوشيال ميديا رأسًا على عقب، واعتبرها المشاهدون استغلالا لمأساة أهالي الشهداء في غزة لكتابة سيناريوهات مسلسلات، وليس بها أي مراعاة لمشاعر أهالي فلسطين.

كتبت جميلة عوض عبر حسابها الرسمي على موقع"إكس" تويتر سابقًا: "والله مش مقصودة، ما عاش ولا كان اللي يقصد حاجة زي كدة".

جميلة عوض مسلسل لانش بوكس

بداية أزمة مسلسل لانش بوكس

بدأت القصة عندما كانت تبحث جميلة عوض عن شخص يدعي ياسين في محل إلكترونيات وسألت الموظف المسئول، فتقول له: لو سمحت أنا كنت جاية أسأل عن حد بيشتغل عندكوا هنا اسمه يوسف أو ياسين، أشقر كده شعره كيرلي وحليوة" وهو الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهدين يتذكرون عبارة الأم الفلسطينية التي كانت بتحث عن طفلها الصغير وقالت "يوسف شعره كيرلي وأبيضاني وحلو"، وهاجموا صناع المسلسل معتبرين أن أوجاع الشعب الفلسطيني ومأساته أصبحت توظف في المسلسلات العربية الكوميدية.