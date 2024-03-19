أوبر تدفع 178 مليون دولار لسائقي سيارات الأجرة

وافقت شركة أوبر على دفع 271.8 مليون دولار أسترالي (178.3 مليون دولار؛ 140 مليون جنيه إسترليني) لتسوية دعوى قضائية في أستراليا، وفقًا لشركة محاماة لمشغلي وسائقي سيارات الأجرة.

رفع محامو موريس بلاكبيرن الدعوى الجماعية نيابة عن أكثر من 8000 من أصحاب وسائقي سيارات الأجرة وتأجير السيارات.

وزعمت القضية أنهم فقدوا دخلهم عندما انتقل عملاق خدمات نقل الركاب "بقوة" إلى البلاد.

وقالت شركة المحاماة: "لقد قاتلت أوبر بكل قوتها في كل نقطة على طول الطريق".

وقالت أوبر في بيان: "منذ عام 2018، قدمت أوبر مساهمات كبيرة في العديد من خطط تعويض سيارات الأجرة على مستوى الدولة، ومع التسوية المقترحة اليوم، وضعنا هذه القضايا القديمة بثبات في ماضينا".

ولم تكشف الشركة عن حجم التسوية المقترحة.

وأضافت: "سيكون من غير المناسب التعليق على التفاصيل حتى يتم الانتهاء من الاتفاق والكشف عن التسوية للمحكمة".



تم رفع الدعوى الجماعية ضد أوبر في عام 2019 في المحكمة العليا لولاية فيكتوريا الأسترالية.

وقال مايكل دونيلي، المحامي الرئيسي لموريس بلاكبيرن: "نجحت هذه القضية حيث فشل العديد من القضايا الأخرى. في فيكتوريا وكوينزلاند وغرب أستراليا، تم رفع قضايا ضد الحكومات وفشلت جميعها".

وأضاف "ما طلبه أعضاء مجموعتنا لم يكن مجموعة أخرى من الأعذار - بل نتيجة - واليوم قدمناها لهم".

قبل أن يتم دفع أي تعويضات، لا تزال المحكمة بحاجة إلى الموافقة على التسوية المقترحة باعتبارها في مصلحة أعضاء المجموعة.

وتعمل شركة أوبر، التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، والتي تأسست عام 2009، في حوالي 70 دولة وأكثر من 10000 مدينة حول العالم.

وعلى مر السنين، واجهت احتجاجات من قبل سائقي سيارات الأجرة في مدن حول العالم.

وفي ديسمبر 2023، فازت الشركة بدعوى قضائية رفعها ضدها 2500 سائق سيارة أجرة في فرنسا.

وقضت محكمة تجارية في باريس بأن أوبر لم ترتكب أعمال منافسة غير عادلة.

وكان سائقو سيارات الأجرة يسعون للحصول على مبلغ 455 مليون يورو (495.4 مليون دولار؛ 389 مليون جنيه إسترليني).

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