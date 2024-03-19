أكرم عبد المجيد: الزمالك لم يفقد الأمل في الدوري.. والكونفدرالية هدفنا الأول

دافع أكرم عبد المجيد، مهاجم الزمالك السابق، عن مهاجمي القلعة البيضاء في ظل الانتقادات الفنية التي وجهت لهم خلال الفترة الماضية.

قال أكرم عبد المجيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، مهاجمو الزمالك على مستوى عال فنيًا.

وأضاف عبد المجيد، كرة القدم في العالم أصبحت لا تعتمد على المهاجم الصريح في تسجيل الأهداف، وإنما الكثافة العددية للاعبين داخل منطقة جزاء المنافس.

وشدد أكرم على أن أكبر الأندية الأوروبية أصبحت تعتمد بشكل أكبر على لاعبي الوسط والأجنحة في تسجيل الأهداف.

وأتم مهاجم الزمالك السابق تصريحاته قائلا، لم نفقد الأمل في الفوز بلقب الدوري في الموسم الحالي، ونلعب حتى النفس الأخير، مؤكدا أن الكونفدرالية هي هدف الأبيض الأول.