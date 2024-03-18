متحدث فتح: الجميع يسقط أمام آلة القتل الإسرائيلية

أكد عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، أن الفلسطينيين ينتظرون من المجتمع الدولي أن يضطلع بدوره ومسؤولياته ومهامه تجاه حماية أرواح البشر وإعمال القانون الدولي والعدالة الإنسانية ووقف هذه المذبحة المتواصلة بحق شعبنا والتي لا تستثني أحدا، لا تستثني بشرا ولا حجرا ولا مشافي ولا مساجد.

وتابع “ دولة" خلال تصريحاته عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، أن سقطت كل المحرمات أمام آلة القتل وهذه العقلية التي تحكم دولة الاحتلال وتشن عدوانها المتواصل على شعبنا الفلسطيني".

وأضاف أن المجتمع الدولي الذي يتحدث بلغة السياسة ويقول إن الحق يكمن في الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية، هذا نظرا لا يجدي نفعا إلا بعد أن يترجم بخطوات عملية حقيقية على الأرض.

وأشار دولة إلى أن الكل مقتنع أن هذا الاحتلال يشكل خطرا كبيرا على فلسطين والاستقرار في المنطقة والأمن والسلم العالميين.

وشدد على أن المنظومة الدولية عليها الاضطلاع بدورها وأن تكون هناك إرادة دولية حقيقية تجبر هذا الاحتلال على وقف عدوانه والانسحاب من أراضي دولة فلسطين المحتلة وفتح مسار سياسي حقيقي ومؤتمر دولي صادق للسلام.

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