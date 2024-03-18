الأمن القومي الأمريكي: إسرائيل لم تقدم لنا أي خطة بشأن المدنيين في رفح الفلسطينية

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، أنه لا يزال بالإمكان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ولكن إسرائيل تعتقد أن بعض مطالب حماس مبالغ فيها.

وقال سوليفان خلال كلمته بمؤتمر صحفي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين،إن الرئيس جو بايدن أعرب لنتنياهو عن قلقه من العملية العسكرية المحتملة في رفح الفلسطينية، ومن الخطأ شن عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية حتى لا تتفاقم الفوضى في قطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك طرقا تمكن إسرائيل من هزيمة حماس دون الدخول إلى رفح الفلسطينية، وهذا ما سنناقشه مع المسئولين الإسرائيليين، مؤكدًا أن إسرائيل لم تقدم لنا أو للعالم أي خطة بشأن المدنيين في رفح الفلسطينية وكيفية إجلائهم خارج غزة.

وواصل سوليفان أن إسرائيل فعل المزيد للتعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة، لافتا إلى أن تقرير الأمم المتحدة بشأن المجاعة في قطاع غزة مقلق.

