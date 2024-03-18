الخارجية الأمريكية: التقرير الأممي حول الجوع في غزة مؤلم

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن التقرير الأممي حول الجوع في غزة مؤلم، وهناك أطفال يتضورون جوعًا ومصابون بسوء التغذية لأن المساعدات الإنسانية لا تصلهم.

وأضاف المتحدث - في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الاثنين - : "نؤمن وبقوة بأنه يجب عمل كل شيء لزيادة مستوى المعونات الانسانية لقطاع غزة، ونعتقد أن هذه المساعدات المستدامة مطلوبة وبدون أي تعطيل".

وتابع باتيل: "نحن مع وقف إطلاق نار يصحبه الإفراج عن الرهائن.. وقف إطلاق نار يسمح بامكانية استمرار الدبلوماسية والمداولات من أجل الوصول إلى أمن وسلام أوسع في المنطقة".

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إنه من الضروري إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة برا دون عوائق.

وأضافت المتحدث، "لا ينبغي لإسرائيل الدخول في عملية عسكرية شاملة في رفح دون خطة واضحة لحماية المدنيين"، موضحا أن واشنطن تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق هدنة يسمع بعودة الأسرى ودخول مزيد من المساعدات إلى غزة.

وتابع: "لا ينبغي أن يكون هناك أي تهجير للفلسطينيين في غزة أو استهداف أي صحفي في الصراع في غزة"، مشيرة إلى أننا طلبنا معلومات من إسرائيل عن اعتقال صحفي الجزيرة بمجمع الشفاء.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "ننتظر نتائج التحقيق الذي تجريه الأونروا بشأن المزاعم عن مشاركة موظفين تابعين لها في هجمات السابع من أكتوبر، موضحا أن وكالة الأونروا تلعب دورا مهما جدا لإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

التقرير الأممي حول الجوع في غزة مؤلم

فيما قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن التقرير الأممي حول الجوع في غزة مؤلم، وهناك أطفال يتضورون جوعًا ومصابون بسوء التغذية لأن المساعدات الانسانية لا تصلهم.

وأضاف المتحدث - في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الاثنين - : "نؤمن وبقوة بأنه يجب عمل كل شيء لزيادة مستوى المعونات الانسانية لقطاع غزة، ونعتقد أن هذه المساعدات المستدامة مطلوبة وبدون أي تعطيل".

وتابع باتيل: "نحن مع وقف إطلاق نار يصحبه الإفراج عن الرهائن.. وقف إطلاق نار يسمح بامكانية استمرار الدبلوماسية والمداولات من أجل الوصول إلى أمن وسلام أوسع في المنطقة".