مسلسل زوجة واحدة لاتكفي| أحداث بين الهزل والجد في العلاقات الاجتماعية والزيجات المتعددة

تناول الأسبوع الأول من أحداث زوجة واحدة لاتكفي، حكاية هدى حسين التي تعمل مديرة مدرسة ذات شخصية صارمة ولايُعصى لها أمر، ويختنق من أسلوبها الشيدي وتحكامتها الغير مبررة فيجد نفسه أكثر مع نساءه الثلاث.

هدى حسين متزوجة من ماجد المصري المتزوج سرًا بثلاثة نساء دون علمها، يحاول جاهدًا العدل بينهم دون أن تعلم هدى بالأمر، لخوفه منها وأنها تمتلك ماديًا نسبة كبيرة من عمله.

وتأتي الأحداث داخل مدرسة هدى حسين التي تحمل أجيال مختلفة بتفكير مختلف تمامًا عن السابق، ومجتمع المعلمات المليء بمشكلات النساء الشائعة في حياتها مع أزواجها

تتوالى الاحداث الكوميدية بين ماجد المصري وزوجاته وابنته الكبرى الوحيدة التي تعلم أمر زواجه وتساومه على كتمان اسراره مقابل مبالغ مادية أو مشاريع جديدة.

تعرض حلقات مسلسل زوجة واحدة لاتكفي عبر قناة mbc في الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة وmbc دراما الساعة الـ 10 والنصف بتوقيت السعودية مسلسل زوجة واحدة لاتكفي.القصة والأبطال ومسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" بطولة هدى حسين، ماجد المصري، نور الغندور، آيتن عامر، فاطمة الصفي، سحر حسين، لولوة الملا، ليلى عبدالله، حمد اشكناني، ناصر الدوسري، زينب بهمن، نور الشيخ، خالد الشيخ، عبدالله الطراورة، سينتيا صاموئيل وغيرهم من إنتاج Mbc وجمال سنان/ Eagle Films، للمخرج علي العلي والمؤلفة هبة مشاري حمادة

أحداث مسلسل زوجة واحدة لاتكفي

تدور احداث مسلسل زوجة واحدة لا تكفي حول اطار اجتماعي متميز مليئ بالكوميديا ويحكي المسلسل قصة رشيد وهو الفنان المصري ماجد المصري وزوجته “هيلة” وهو الفنانة الكويتية هدي حسين والتي تعمل مديرة لمدرسة مختلطة بين البنين والبنات ولديها من الابناء ثلاث بنات وكانت الاسرة كلها تعيش حياة سعيدة لكن هناك بعض الأمور والأحداث ستعكر صفور الاسرة وستخلق صراعات فيما بينهم.