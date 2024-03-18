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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

عميد طب القاهرة يطلق ضربة البداية لافتتاح الدورة الرمضانية لكرة القدم

الدورة الرمضانية
الدورة الرمضانية في طب القاهرة

أطلق الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب بقصر العيني في جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ضربة البداية لدورة كرة القدم الرمضانية الثانية لمستشفيات جامعة القاهرة.

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وجاءت مباريات الافتتاح تحت رعاية وحضور الدكتور هاني العسلي نائب المدير التنفيذي للمستشفيات
والدكتور أحمد البتانوني نائب المدير التنفيذي ومدير مستشفى الإستقبال والطوارئ، والدكتور محمد عبد الرحمن مدير مركز الطب النووي والأورام، والدكتور نهى خليل مدير مستشفى ثابت ثابت.

كما تأتي الدورة الرمضانية برعاية وحضورالدكتور حسين عبد القادر مدير بنك الدم، ونبيل أبو العلا رئيس اللجنة النقابية وعضو النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي.

أول مباريات جامعة القاهرة 

افتتاح الدورة الرمضانية في طب القاهرة

وافتتحت الدورة الرمضانية بمباراة مستشفى المنيل قبلي في مواجهة قسم الأشعة وسط أجواء رمضانية مبهجة تسودها روح الحب والود بين طاقم العمل في مستشفيات جامعة القاهرة.

ميداليات الدورة الرمضانية في طب القاهرة 

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