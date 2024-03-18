شربت كاسات الغدر.. نجوى فؤاد تكشف عن أكبر غلطة في حياتها (فيديو)

كشفت الفنانة نجوى فؤاد، عن سبب رفضها للإنجاب طوال حياتها، قائلة: “مارضيتش أخلف عشان أحافظ على رشاقتي”.

عدم الإنجاب أكبر خطأ ارتكبته في حياتي

وأضافت نجوى فؤاد خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الإثنين: أن عدم الإنجاب أكبر خطأ ارتكبته في حياتها، قائلة: ندمانة على عدم إنجابي ولو رجع بيا الزمن هخلف، وغلطة عمري إن معنديش أسرة وأولاد يبقوا حواليا".

وتابعت نجوى فؤاد: “بشرب كاسات غدر الفن حتى الآن، وتعبت وكافحت كتير جدا في حياتي وتعرضت للخيانة والسرقة، وأغلب من أذوني كانوا من الوسط الفني”.