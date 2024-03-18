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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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شربت كاسات الغدر.. نجوى فؤاد تكشف عن أكبر غلطة في حياتها (فيديو)

الفنانة نجوى فؤاد
الفنانة نجوى فؤاد

كشفت الفنانة نجوى فؤاد، عن سبب رفضها للإنجاب طوال حياتها، قائلة: “مارضيتش أخلف عشان أحافظ على رشاقتي”.

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 عدم الإنجاب أكبر خطأ ارتكبته في حياتي

وأضافت نجوى فؤاد خلال حوارها  ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الإثنين:  أن عدم الإنجاب أكبر خطأ ارتكبته في حياتها، قائلة: ندمانة على عدم إنجابي ولو رجع بيا الزمن هخلف، وغلطة عمري إن معنديش أسرة وأولاد يبقوا حواليا".

 وتابعت نجوى فؤاد: “بشرب كاسات غدر الفن حتى الآن، وتعبت وكافحت كتير جدا في حياتي وتعرضت للخيانة والسرقة، وأغلب من أذوني كانوا من الوسط الفني”.

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