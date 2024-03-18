حكايات نجوى فؤاد مع المسئولين الأمريكان.. "كارتر" طلبها للرقص وهنري كسنجر أراد الزواج منها

قالت الفنانة نجوى فؤاد إن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، طلب يدها للزواج ولكنها كانت متزوجة في ذلك الوقت، معقبة: “لا يجوز شرعا في الإسلام أن يتزوج المسيحي من مسلمة”.

الرئيس الأمريكي جيمي كارتر طلب نجوى فؤاد بالاسم لترقص له

وأضافت نجوى فؤاد خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم أن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر طلبها بالاسم لترقص له، قائلة: " طلبني بالاسم ومن وقتها ما شوفتش خير".

وتابعت نجوى فؤاد: ” الفنانة تحية كاريوكا هي السيدة التي أجبرت العالم العربي على احترام الراقصة"، مضيفة: "أنا محبتش رشدي أباظة، ولكني أحببت الفنان أحمد رمزي وتزوجنا 17 يوما".