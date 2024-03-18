نجوى فؤاد تعلن نيتها التبرع بأعضائها: الجسد شيء فاني (فيديو)

أكدت الفنانة نجوى فؤاد، أنها عند كتابة وصيتها ستؤكد على عدم إقامة العزاء بعد وفاتها، موضحة أنها تحضر مثل هذه المواقف كثير وتجد أن الذين يشعرون بالحزن من داخلهم قليلون.

وأشارت "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه في أي عزاء يكون البعض مشغول بالتحدث في الهاتف المحمول بدون الشعور بالحزن وهذا لا تتمناه لنفسها، قائلة: "أنا بتمنى أروح لربنا وحيده كما أنا وأعيش حياة طبيعية مع ربنا".



وأوضحت الفنانة البالغة من العمر 85 عاما انه في حالة وجود بشر يحتاجون لأعضاء، ستكتب في وصيتها أنها تتبرع بأعضاءها إلى بعض الأشخاص، مشددة على أن الجسد شئ فاني وحين تبرعها سيكون عمل جيد من روحها بعد صعودها إلى الله، ولابد أن نؤمن بأن هناك نهاية للحياة.