الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

آخر تطورات أسعار الدولار في التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين 18 مارس، في محال الصرافة والبنوك الرئيسة والعاملة في مصر. 

 

 الدولار الأمريكي

 

وتقدم "بوابة الوفد الإلكترونية"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

 


سجل أسعار الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

 

​أسعار الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.15 جنيه للشراء.

47.25 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار فى بنك مصر

47.13 جنيه للشراء.

47.23 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار فى بنك الإسكندرية

47.10 جنيها للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.10 جنيها للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار فى بنك القاهرة

47.15 جنيه للشراء.

47.23 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في المصرف العربي الدولي

 

47.05 جنيه للشراء.

47.15 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في بنك قناة السويس

47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في بنك سايب

47.05 جنيه للشراء.

47.15 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في ميد بنك

47 جنيه للشراء.

47.10 جنيه للبيع.

 

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