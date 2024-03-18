ضبط تجار عملة بحوزتهم 1.2 مليون دولار و48 ألف ريال

نجحت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابي بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بأسلوب "المقاصة".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة أبرزها (قرابة 1,2 مليون دولار - 48 ألف ريال سعودي) بالإضافة لبعض المشغولات الذهبية والفضية.

وتقدر المضبوطات بقيمة مالية تجاوزت ( 80 مليون جنيه تقريباً ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى اطار الضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد.

وتواصل اجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.