رمضان دعوى للاتزان.. والصيام يخلصك من الأوهام

فلسفة الصوم فى الإسلام أمام مُتغيرات العصر ودعوى الحُريات

كُتب علينا الصيام لعلنا نتقى، فكان مدرسة أخلاقية تُرَوض النفس الأمارة بالسوء، وتُزكى النفس البشرية من الشهوات والرذائل، وكلما تقدم العصر نتلاقى مع متغيرات يصعُب إلغائها أو منعها تعترض القيم الرمضانية وتحولها إلى فترة سنوية للتسلية بدءاً من الأعمال الدرامية والخيم الرمضانية إلى توغل محتوى منصات التواصل الإجتماعى فى حياتنا اليومية، ويشملها بالضرورة مفاهيم مغلوطة تُذلل الطريق لانتهاك ُحرمة الشهر الكريم وتُطيح بثوابت بدعوى الحريات.

يقول محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إننا نفقد غاية الصيام حين نظن أنه مجرد تجويع للنفس، تحت مظلة «نصوم لكى نشعر بالفقراء»، رغم أن الصيام ليس إمساك عن المأكل والمشرب ولكنه الامتناع الكامل عن كل فعل مُحرم تأتيه الجوارح على اختلافها من يد وعين وقدم، كما قال رسول الله:»من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه»، وقوله صلى الله عليه والسلام: «رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورُب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، وهذا الإمساك والتدريب ينعكس على ما بعد رمضان، لكى نصوم عن الاعتداء والمعاصى فى أيامنا المعتادة.

فيما قال الدكتور أحمد شبل عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بالقاهرة إن غاية الصوم تقوى الله كما بينها عز وجل فى قوله: «يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون»، والتقوى تعنى أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، لذا يجب أن تُراقب الله تعالى فى كل أفعالك وحركاتك وسكناتك، حتى إذا خلوت بنفسك تعلم أن الله ناظرًا إليك ومطلعًا عليك.

واستشهد شبل بقول الشاعر أبو العتاهية: «إذا ما خَلَوتَ الدَهرَ يَوماً فَلا تَقُل، خَلَوتُ وَلَكِن قُل عَلَيَّ رَقيبُ، وَلا تَحسَبَنَّ اللَهَ يُغفِلُ ما مَضى، وَلا أَنَّ ما يَخفى عَلَيهِ يَغيبُ»، وهذا من أعظم الغايات التى نتعلمها من الصيام.

شهر ميلاد جديد

بينما أعطى الدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى ومدير مكتب الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء المصرية منظورًا مختلفًا لفلسفة الصوم فى الإسلام فقال إن العبادات الكبرى كالحج والصوم إنما هى ميلاد جديد للإنسان، ونلاحظ أن رمضان يأتى فى الشهر التاسع من الأشهر القمرية كما يُولد الجنين بعد تسعة أشهر وفى أحاديث حضرة النبى عن رمضان يقول صلى الله عليه وسلم: «من صامَهُ وقامَهُ إيمانًا واحتسابًا خرجَ من ذنوبِهِ كيومِ ولدتْهُ أمُّهُ»، ورمضان يمر علينا فى مراحل كالجنين، فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن رمضان أوله مغفرة ووسطه رحمة وآخره عتق من النار، فيبدو كمراحل الخروج للحياة من نطفة إلى علقة ثم إلى مضغة، ونستخلص من هذا أننا لا بد أن نجدد حياتنا خلال رمضان لنولد من جديد ولا يمر علينا كما يمر كل عام ولا يُغير فينا شىء.

وأضاف «الوردانى» أن سُبل هذا التغيير أيضًا نستقيها من فلسفة الصوم فيقول المصطفى: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب»، فمعنى «صفدت الشياطين ومردة الجن» أن تقضى على كل المبررات المهلكة للذاتك وتقف على أرض صريحة مع نفسك، وأما عن «غلقت أبواب النار» يعنى أن تُدرك أن كل النيران الداخلية فى قلبك والتعب والمرارة إنما هى من وهمك ونفسك الأمارة بالسوء، وعندما تتخلص من الوهم تتخلص من الهم وتغلق نيرانك مع نيران الآخرة.

وتابع «الوردانى» عن دلالة «وفتحت أبواب الجنة» أى فُتح بينك وبين الله باب الوصال ولذلك ينادى عليك الله كما جاء فى حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:» يا باغى الخير أقبل»، فكل أبواب الصلة والنور مفتوحة حتى ولو كنت من غير أهل الخير، فأمامك فرصة لتُقبِل على الله، وهكذا نجد أن ما يقف بيننا وبين التغير فى رمضان هو تمسكنا بأوهامنا ونيرانا الداخلية الناتج عن فهمنا الخاطئ لرمضان.

الصائم أمام متغيرات العصر

وحول ما يعترض الصائم فى الشهر الكريم من إنتاج ترفيهى يخرج من مفهوم مغلوط عن تسلية الصائم فى نهار رمضان وليله، من مسلسلات وما استجد من منصات إلكترونية مخصصة للأعمال الدرامية، بالإضافة إلى ما يتم إنتاجه من محتوى على منصات السوشيال ميديا، كلها تتكالب على الصائم وتمتص وقته وقلبه فى شهر العبادة والقرآن، قال الدكتور أحمد شبل عضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة بكلية أصول الدين إن شهر الصيام هو موسم يتزود منه المسلم لبقية العام، بالطاعات والإكثار من النوافل وقيام الليل والتصدق والتدرب على الإخلاق الحسنة التى يتعلمها من مدرسة الصيام، لذا ينبغى على الصائم ألا يحيد عن الغايات التى من أجلها شُرع الصيام، ومنها التقوى وهى الغاية العظمى والتى لأجلها نتدرب على كثير من الفضائل والعبادات.

ومن جامبة وضح الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى أن المقصد فى شهر رمضان المبارك هو الانشغال بالعبادة والطاعة وما يستعين به على تقوى وعبادة الرحمن، ومتابعة أعمال رمضان الترفيهية بقدر كبير يؤدى إلى إنشغال المسلم عن العبادة وقرأة القرآن وهنا يبتعد عن مقصد شهر رمضان الحقيقى.

وفى هذا السياق حذر شبل من انغماس المُسلم فى المُلهيات كالمسلسلات وكل ما يُبحر به بعيدًا عن مقصد الصوم، فيبتعد عن اللغو والرفث والإنشغال بما لا ينفع، وكما أن شهر رمضان تُضاعف فيه الحسنات ويفتح فيه أبواب الجنة، ويغلق أبواب النيران، فالسيئات وارتكاب المحذور فيه يكون أعظم لحرمة الشهر الكريم، والانخراط فيما هو بعيد عن العبادة يتسبب فى فوات شهر الرحمة والمغفرة وهو فرصة عظيمة لا تعوض.

كما نصح شبل من يحب مشاهدة الدراما فى رمضان أن يعوضها بعد الشهر الفضيل فأمامه عام كامل، ولكن شهر المغفرة قد لا يُدركه العمر ولا يعود به مرة ثانية ليشهد رمضان، كما أنها تنتقص من صيامه لقضاء الساعات أمام الشاشات، فعليه أن يصحح الصورة ويلتزم بقراءة القرآن وملازمة الأوراد والأذكار وإتقان عمله، فهو بعيد كل البعد على أن يكون شهر كسل ونوم ولكنه موسم العمل والإنتاج للفرد وأسرته ومجتمعه.

الجهر بالإفطار بدعوى الحرية

وفى سياق متصل يظهر مع انفتاح العالم خلال ثورة السوشيال ميديا ومؤثرين الفيسبوك والتيك توك وغيرها من منصات التواصل الاجتماعى مفاهيم كثيرة منها ما لا يتسق مع الدين، ويحول فروض الله التى وضعها بوسعه ورحمته إلى قيد يطالب بالحرية، فتتعدى ظاهرة الإفطار فى نهار رمضان إلى الجهر به وانتهاك حُرمة الشهر الكريم، وذلك بدعوى متطرفة تحت مظلة الحرية: «أنا من حقى ماصومش زى ما أنت من حقك تصوم».

ويرد دكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدرا الإفتاء أن الله يحب أن تكون من أهل الطاعة لأنه يريد أن يهذبك لا أن يُعذبك، فإذا كانت طاعة الله حرية شخصية لا تشكو ضيق صدرك ونزع البركة من حياتك، ولذلك نحن لا نقوم بالطاعات بسبب التكليف ولكنها لأنها توجدنا وتخلقنا من جديد، ونجد البركة والنور فنرى بنور الله، فكيف يقول لنا الله عن الصوم: «فإنه لى» ويكون الجواب: «ماليش دعوة» ثم يتذمر من تعكر وتكدر حياته، فيجب أن نتقى الله ونعلم أن التكليف قطع لمسافات التشريف، فكلفنا الله لكى يشرفنا، فتخيل أن تصوم فيقول لك ربك لقد قبلتك: «يا عبدى ونظرت إليك ورضيت عنك وفتحت لك أبواب جنتى وأغلقت أبواب نارى لتعلم لا لشىء إلا لتعلم أنك فى أمان».

فيما قال أحمد شبل عضو هيئة التدريس بأصول الدين بالقاهرة أن مجرد الإفطار نفسه سواء كان سرًا أو جهرًا هو كبيرة من الكبائر، ومن أعظم الذنوب حرمة عند الله سبحانه وتعالى، ولابد أن يعلم من يفعل ذلك أنه خرق بهذا أمر الله سبحانه وتعالى وانتهك حرمة الشهر العظيم، وارتكب محظورًا من أكبر المحظورات، وعليه أن يراجع نفسها ويستحضر عظمة الله العزيز القهار، لأن اقتراب حُرمات الله تنعكس عليه وتنتزع هيبة الله عز وجل من قلبه.

رمضان فتح من الله

وفيما يواجه المسلم كل عام فى رمضان من مفاهيم مغلوطة تُكر صفو الشهر الكريم، هى تصور رمضان كأنه شهر أعباء، عبء جسمانى ونفسى على المرأة لكثرة متطلبات المنزل، خاصة مع انصراف الزوج من منطلق التفرغ المطلق للعبادة أو الكسل والنوم بدافع عبء مشقة الصيام.

وحول هذا المفهوم يكشف الدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ما ترسخ فى أذهاننا من أن الصيام عبء هو سبب الكسل، لأن الكسل فكرة نفسيه، وكل من لديه ضغط جسمانى أو نفسى هو فى الواقع أمام مدد ربانى، فلابد من التعامل مع رمضان على أنه فتح من الله لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تكلم عن الصيام كما روى عن رب العزة: «فإنه لى وأنا أُجزى بهِ».

كما أشار الوردانى إلى خطورة فكرة الكم فى رمضان، حيث الكمية المفرطة فى كل ما يتعلق بالشهر الكريم لأنها تتعدى الغاية الكبرى، لأن مقصدنا هو الله، فلو أنك قرأت نصف القرآن فى رمضان ولكن فى صلة ووصل بالله أفضل من قراءة متعجلة لختمه لأنه: «ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل»، فيجب أن يكون هناك قدر من الإتزان فلا نكسل ولا نعجل، وعلينا أن ندير الوقت فى رمضان ما بين العبادات والأسرة والعمل فالجمع أولى من الترجيح، بمعنى أن تجمع بين عباداتك وشئون أسرتك وصلة الرحم التى توصل فى رمضان أولى من ترك إحداهما وتتبع الأخر إذا كنت تستطيع ذلك.

وشدد الدكتور أحمد شبل عضو هيئة التدريس بأصول أنه على الزوج مد يد العون كرب للأسرة إلى زوجته، ويكون له مزيد الأجر والثواب عند مساعدة أهل بيته بجانب العبادة كما كان يفعل رسول الله عليه الصلاة السلام، فقد كان فى خدمة أهله ويعتمد فى كثير من الاحيان نفسه فيُخيط ثيابه ويقدم يده الشريف عونًا لزوجاته فى أعمال المنزل، فيُشرعِهم بمسئولياته تجاههم، ولنا فى حضرة النبى أسوة حسنة.