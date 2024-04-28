حزب الله ينتقم والقبة الحديدية تتعطل عن صد الصواريخ
أعلنت إسرائيل عن فشل القبة الحديدة، عن العمل بالكامل ولم تتصدى لأي صاروخ أطلقه حزب الله من جنوب لبنان بعد تعطيلها بواسطة سلاح السايبر .
وكانت قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان " حزب الله " مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وقال حزب الله في بيان له :دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً بلدات القوزح ومركبا وصربين قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها بعشرات صواريخ الكاتيوشا