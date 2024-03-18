علامات تحذيرية في الساقين تدل على إصابتك بالسكري

التغيرات في مظهر وحالة الساقين، قد تكون بعض الأحاسيس في الأطراف علامات تحذير من تطور مرض السكري.

يحذر عدد من التغييرات في الساقين من تطور مرض السكري - يبلغ إكسبريس عن ذلك، في إشارة إلى توصيات منظمة مرض السكري في المملكة المتحدة.

ويرتبط الأطباء بالاضطرابات المعنية بعواقب زيادة نسبة السكر في الدم التي تحدث في مرض السكري.

وأكد الخبراء أنه إذا ارتفع مستوى السكر في الدم، تفقد الساقين الحساسية وتضعف الدورة الدموية.

ومن نتائج ارتفاع مستويات السكر حدوث اعتلال الأعصاب المحيطية، وهو ما يعني تلف الأعصاب الموجودة في الأطراف وهذا بدوره يساهم في حدوث تغييرات سلبية في حالة الساقين وهي كالتالي:

التشنجات

أحاسيس مؤلمة

وخز كما هو الحال من وخز الإبرة

حرقان

الم خفيف

قدم باردة

تشنجات في العجول

تحدث تغيرات أيضًا في جلد الساقين - فهو يتعرض لأضرار لا تلتئم لفترة طويلة، ويفقد الشعر، ويصبح لامعًا، ويمكن أن يتغير لونه في أجزاء مختلفة من الأطراف.



وتأكد من رؤية الطبيب إذا تغير لون الجلد أو شكل القدمين، أو إذا أصبحت القدمين باردة جدًا أو ساخنة جدًا، أو إذا ظهرت بثور أو جروح غير محسوسة أو مؤلمة"، شارك الخبراء توصيتهم.