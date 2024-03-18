طنطا تودع طيار الدليفرى ابن العشرين‎ ‎

ودع أهالى طنطا ببالغ الحزن والأسى ضحية لقمة العيش الى مثواه الأخير والذى لقى مصرعه مساء أمس أثناء قيامه بتوصيل طلب اثر قيام سيارة بالاصطدام بدراجته النارية على كوبرى الاستاد بطنطا وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوى العام.

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تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية بلاغا بتصادم سيارة بدراجة نارية على كوبرى الاستاد بطنطا وتبين ان الشاب يدعى يوسف محمد 20 ويقيم بمنطقة العجيزى ويعمل - طيار توصيل طلبات-

وانتقلت سيارة الاسعاف ورجال المرور وضباط المباحث

وتم رفع الدراجة وفتح الطريق امام السيارات ونقل جثة الشاب لمشرحة مستشفى المنشاوى وأخطرت النيابة التى صرحت بدفن الجثة بعد بيان سبب الوفاة وتولت التحقيق