موائد الخير فى كل مربع على الطرق السريعة والفرعية بالغربية .. صور

لو قدر لك أن تكون على سفر لحظة أذان المغرب فستذهل من حجم خيام الموائد التى أعدت لاستقبالك ودعوتك على الفطار وإذا رفضت النزول من سيارتك فسوف تطارد بعلب العصير والسندويتشات والتمر والسوبيا.

موائد الخير

فى مدن الغربية وفى نطاق المساجد الكبرى وبين ممرات الأبراج السكنية ستجد خيام أعدت لإفطار الصائم يتردد عليها معظم العاملين الذى تستدعى طبيعة عملهم التواجد للأمن.

موائد الخير

ولعل من أشهر السرادقات هى تلك التى أقامها الحاج شريف البشبيشى على الطريق السريع وش عمر زعفران بنطاق السيد البدوى، ويشرف عليها والسيدة زوجته، بالإضافة إلى خدمة "الدليفرى" التى تتعامل مع جميع البسطاء المسجلين عنده فى كشوف وعناوين وتصل جملة الوجبات إلى أكثر من 5 آلاف وجبة.

موائد الخير

وبعدها بقليل ستجد جمعية سفراء السعادة التى تقود مهمتها الدكتورة رانيا الكيلانى الأستاذة بكلية آداب طنطا، وفريق من الشباب المتطوع وجميعهم يعملون على توصيل الوجبات الساخنة للصائمين فى كل مكان بنطاق الجمعية.

وجبات ساخنة

وعلى حدود سبرباى توجد لأول مرة هذا العام جمعية أهل الخير برئاسة المهندس أسامة الخياط، ويقوم وفريق الجمعية بإعداد وجبات ساخنة لجميع من يتواجد فى حدود الجمعية فضلا عن الذبائح وتوزيع اللحم على المسجلين المستحقين عنده.

لو صادف نزولك بعد الإفطار بلحظات سترى بعينك مئات السيدات والرجال من كبار السن وهم يتناولون الوجبات التى وزعت عليهم من أهل الخير بسيارتهم التى تحرص على الوصول للصائم المستحق.

الخير فى أمتى ليوم الدين.