مصرع شاب طيار فى تصادم على كوبرى استاد طنطا



لقى شاب قبل قليل مصرعة على كوبرى الاستاد بطنطا وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوى العام واخطرت النيابة التى تولت التحقيق

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية بلاغا بتصادم سيارة بدراجة نارية على كوبرى الاستاد بطنطا وتبين ان الشاب يدعى يوسف 20 ويقيم بمنطقة العجيزى ويعمل - طيار توصيل طلبات-

وانتقلت سيارة الاسعاف ورجال المرور وضباط المباحث

وتم رفع الدراجة وفتح الطريق امام السيارات ونقل جثة الشاب لمشرحة مستشفى المنشاوى وأخطرت النيابة التى صرحت بدفن الجثة بعد بيان سبب الوفاة وتولت التحقيق