إطلاق نار تجاه سيارة مستوطنين والاحتلال يطلق قنابل إضاءة

قالت مصادر فلسطينية، إنه عملية إطلاق نار نفذت منذ قليل، تجاه مركبة مستوطنين قرب قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، والاحتلال يطلق قنابل إضاءة في الأجواء ويشرع بأعمال بحث وتمشيط .

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

على جانب آخر، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الإثنين، في أول تفاعل بينهما منذ أكثر من شهر مع تزايد الانقسام بين الحلفاء بشأن أزمة الغذاء في غزة، وسير الحرب، وفقا للبيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للبحث في آخر التطورات في إسرائيل وغزة بما يشمل الوضع في رفح وجهود زيادة المساعدة الإنسانية إلى غزة".

وتأتي هذه الدعوة بعد أن سارع الجمهوريون في واشنطن والمسؤولون الإسرائيليون إلى التعبير عن غضبهم بعد أن انتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بشدة طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب في غزة ودعا إسرائيل إلى إجراء انتخابات جديدة.