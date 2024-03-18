مسلسل سر إلهي|روجينا تنقذ رنا رئيس وتنتقم من نهى عابدين بالحلقة 8

شهدت الحلقة الـ8 من مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، تصاعد جرعة التشويق والإثارة بشكل كبير، خاصة بعدما استطاع عزيز (أحمد سلامة) محامي شاهيناز (مي سليم)، الوصول للمكان الذي تخفي فيه ناصرة (روجينا) ذهب هارون (أحمد بدير)، ولكن فاجأ يجد ناصرة ومعها يحيي (أحمد مجدي)، أمامة ويقوموا بربطة بالحبال ووضعه في المخزن، الذي يوجد فيه الذهب.

كما كشفت الحلقة عن قيام بدر (محمود حجازي)، بالاتفاق مع صديقة رقية (رنا رئيس)، القيام بتخديرها واصطحابها إليه، ولكن المفاجأة تكون بإعطاء صديقتها جرعة زائدة من المخدر يجعل رقية تصاب بالتعب الشديد، مما يجعل بدر يتوتر بسبب هذا الأمر ويتصل بشقيقه شاهيناز (مي سليم)، لكي تنقذه من هذه الورطة، ولكنها تقوم بخطف رقية، وتهديد ناصرة بقلتها في حالة عدم حصولها الذهب.

روجينا



وشهدت الحلقة تخطيط نصرة لإنقاذ شقيقتها رقية (رنا رئيس)، وذلك بعدما قام بدر بإبلاغ يحيي سليمان (أحمد مجدي)، بمكان رقية لتذهب ناصرة لإنقاذها، ولكن المفاجأة أنه يكون فخ من بدر وشاهيناز وتستطيع ناصرة رغم ذلك إنقاذ شقيقتها رقية، ولا تهتم بتهديد شاهيناز.

روجينا



وعلى الجانب الأخر، انتقمت ناصرة (روجينا) من شقيقتها الأخرى رحمة (نهى عابدين)، بعدما شهدت ضدها زور وكانت السبب في دخولها السجن، ودبرت ناصرة خطة محكمة للاستيلاء على الأتيليه الخاص برحمة، وبالفعل استولت عليه واشترته منها، وذلك بعدما كانت رحمة سبب في دخولها السجن ظلم بسبب الشهادة الزور ضدها.

وعلى مدار الحلقات الـ 7 السابقة، دائما ما يجعلنا المخرج رؤوف عبد العزيز، والمؤلف أمين جمال، في حالة شغف وفضول مستمر، حول تفاصيل الأحداث المقبلة.

روجينا

والتي انتهت عندها الحلقة الـ8 بذهاب طفلة صغيرة للمكان الذي يوجد به الذهب، والمحبوس فيه عزيز (أحمد سلامة)، وتقف الطفلة أمامه، ليجعل لمخرج والمؤلف أمام العديد من السيناريوهات والتوقعات، هل تقوم الطفلة بفك عزيز ويهرب بالذهب، أم ماذا سوف يحدث؟.

روجينا ورنا رئيس



أبطال سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس