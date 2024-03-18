مسلسل المداح الحلقة 9 .. فخ جديد من آلاعيب الجن بانتظار حمادة هلال

شهد مسلسل المداح الحلقة التاسعة "أسطورة العودة"، صراعات جديدة، حيث يواجه صابر المداح (حمادة هلال) تحديات جديدة في صراعه ضد الجن موت (حمزة العيلي).

تبدأ أحداث مسلسل المداح الحلقة التاسعة، بتواجد صابر في قسم الشرطة بعد العثور على اسمه مكتوب على حائط عثر بداخله على جريمة قتل 12 شخص من أسرة واحدة، بينهم 5 أطفال.

تكشف الشرطة أن جاره إحسان هو من قتل العائلة المكونة من 12 شخصا، وأن القاتل طلب مقابلة الشيخ صابر المداح، يفاجئ صابر أن حمزة العيلي هو القاتل، ويكشف إحسان أن زوجته أخذت أولاده، وأهله أخذوا ورثه، وفقد وظيفته، فذهب لعرافة من أجل كتابة عمل له بالرزق، وبدأت تطلب طلبات، وهي اسمها عزيزية بنت محمود وتتواجد في مقابر أوسيم.

يكشف تامر شلتوت لصابر أن الجن موت (حمزة العيلي) شره أكبر من الجن صخر (دياب)، ويطلب منه البحث عن باقي القلادة التي عثر عليها في الهرم لكي ينتصر عليه.

في نفس الوقت، يشهد مسلسل المداح الحلقة التاسعة، زرع الدكتور سميح (فتحي عبدالوهاب) الشك بين هبة (هلال السعيد) وزوجها الدكتور سامح مجاهد، بينما يجبر حسن سلام (خالد سرحان) على رؤية ابنه 3 ساعات في الأسبوع بحضور الشرطة.

يلعب الدكتور سميح لعبة مع حسن (خالد سرحان)، ويظهر له آثارا في الأرض التي أهداها له زين (محمد عز)، وتشهد الأحداث اشتعال خلاف بين حسن سلام وزين، فيخطط الأخير لحبسه.

وتنتهي الحلقة برؤية صابر لـ داود (يوسف حمادة هلال) وهو يستجيب لمطالب الجن، فيذهب لإنقاذه قبل أن يذهب إلى العرافة عزيزية، فهل ستكون العرافة عزيزية فخ جديد من آلاعيب الجن مع صابر المداح كما فعلوا معه فخ في السابق مع الجن صخر (دياب) هذا ما ستكشف عنه أحداث الحلقة الجديدة.

تفاصيل مسلسل المداح

مسلسل المداح أسطورة العودة بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.