ضبط 23 مُتهمًا هاربًا في حملة أمنية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط المتهمين الهاربين من ضبط 23 متهمًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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جاء ذلك في إطار مُواصلة قطاع الأمن العام جهوده بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن ‏العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن.‏ جاء ذلك في إطار مُواصلة قطاع الأمن العام جهوده بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بحبس مُتهم لمدة 6 شهور وتغريمه 10 ’آلاف جنيه لإدانته بتهمة التعاطي في البساتين.

وشمل الحكم معاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر آخرين وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الثالثة (إحراز سلاح أبيض غير مرخص"، وألزمته المصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوين المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.

وبحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمتهم جمال.م أنه بتاريخ 23 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز جوهر مخدر "الحشيش" بقصد التعاطي والإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما أسندت له النيابة تهمة إحراز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً "كاتر".