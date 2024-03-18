الحريديم يتظاهرون رفضًا للتجنيد الإجباري.. فيديو

تظاهر عدد من المستوطنون الحريديم في القدس المحتلة، رفضًا للتجنيد الإجباري بجيش الاحتلال.

ونشر مواقع فلسطينية، مقاطع فيديو لمستوطنين من الحريديم يغلقون السكك الحديدية الخفيفة خلال تظاهرة في شارع يافا بالقدس رفضًا للتجنيد الإجباري في جيش الاحتلال.

تغطية صحفية: "وسط هتافات "نموت ولا نتجند".. المستوطنون "الحريديم" في القدس يتظاهرون رفضًا للتجنيد الإجباري بجيش الاحتلال." pic.twitter.com/HGujfyU1NM — القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 18, 2024

وكان مجلس الحرب الإسرائيلي دعا لتعديل قانون التجنيد، ليشمل اليهودَ المتشددين، المعروفين بـ"الحريديم" على قاعدة أن "جميع شرائح المجتمع يجب أن تخدم البلاد".

وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بتجنيدهم لتحقيق أهداف الحرب، وللتعامل مع التهديدات القادمة من غزة ولبنان والضفة الغربية، تحتاج إسرائيل إلى الوحدة والشراكة في القرارات المتعلقة بالمستقبل.

كما ربطا الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت، بين دعمهما قرار تمديد فترة الخدمة العسكرية، وقبول خطتهما لتوسيع التجنيد، بهدف زيادة عدد المجنّدين تدريجياً على مدار فترة العقد المقبل، وفق "تايمز أوف إسرائيل".

وكان حصل نحو 66 ألف شاب من المجتمع "الحريدي" على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي، تحديدا وسط حالة الحرب التي تعيشها إسرائيل، وتعدّد الجبهات التي تتعامل معها.