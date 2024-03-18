سامسونج تعلن عن عروض ومنتجات تجمع العائلات خلال رمضان

تستعد سامسونج للإلكترونيات لإطلاق باقة جديدة من العروض والتقنيات المبتكرة والاستثنائية، من خلال حملتها الرمضانيّة بعنوان "رحّب معنا بالذكاء الاصطناعي في رمضان"، وتهدف سامسونج للإلكترونيات من خلال هذه الحملة إلى تعزيز جودة حياة المستهلكين في شهر رمضان لهذا العام، والاستمتاع بالأجواء العائليّة المميّزة في كل لحظة، باستخدام التكنولوجيا المبتكرة التي تعتمد على نظام الذكاء الاصطناعي.

وبفضل خاصية with Google Circle to Search على سلسلة Galaxy S24، يمكن للمستخدمين العثور على وصفات الأطباق الرمضانية التقليدية، كما تقدم ثلاجات Bespoke الموفرة للطاقة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، حلاً متكاملاً لاحتياجات المستخدمين خلال شهر رمضان، مما يجعل تجربة الطهي والحفظ للمواد الغذائية أسهل وأكثر فعالية، ولمن يفضلون قضاء وقتهم في مشاهدة المسلسلات الرمضانية يمكنهم الاستمتاع بتجربة مشاهدة مثالية على شاشات كبيرة معززة بتقنية AI Upscaling ، حيث تلتزم سامسونج بتقديم ابتكارات توفر الوقت وتعزز الراحة والرفاهية للجميع.

قال عمر صاحب، المدير الإقليمي للتسويق بشركة سامسونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يوفر دمج الذكاء الاصطناعي في منتجات سامسونج فرصة مبتكرة لتحسين أنماط حياة الناس بذكاء خلال شهر رمضان، وتماشياً مع رؤية الشركة يسعدنا ان سامسونج تسعى إلى تقديم عروض رمضانية حصرية، تُمكن عملائنا من الاستمتاع بأجواء الشهر الكريم، مع الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مجموعة منتجات شاملة متوفّرة على متاجرنا الإلكترونية. وتعمل سامسونج على توظيف أحدث التقنيات في أجهزتها خلال الشهر الكريم لتعزيز التقاليد ودعم الروابط الأسرية.

وقد تم تصميم عروض سامسونج الترويجيّة وباقاتها الحصرية لوضع أحدث التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في متناول كل فرد في الأسرة، مما يوفر قيمة استثنائيّة ويرتقي بالتجارب الرمضانيّة من خلال الابتكار.

وتشمل العروض الحصريّة مجموعة مختارة من منتجات سامسونج، بما في ذلك الهواتف المحمولة، والأجهزة المنزلية وأجهزة التلفاز، وأجهزة الترفيه المنزلي.