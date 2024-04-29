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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

براءة مرتضى منصور في قضية "لمياء خيري"

بوابة الوفد الإلكترونية

اصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكماً في القضية رقم 1513 لسنة 2023 جنح مالية 1075 لسنة 2023 جنح اقتصادية في البلاغ المقدم من السيدة لمياء خيري، إلى النائب العام والذي اتهمت فيه المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بالقذف والسب في حقها وتعمد ازعاجها.

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اصدرت المحكمة برئاسة معالي المستشار وائل ابراهيم وعضوية كل من المستشار محمد صلاح ومعالي المستشار محمد الغمري أصدروا حكما ببراءة المستشار مرتضي منصور عن جريمتي القذف والسب وانقضاء الدعوي الجنائية واثبات ترك المدعية دعواها المدنية وتغريمه عشرون الف جنيها عن جريمة تعمد الازعاج وايقاف تنفيذ عقوبة الغرامة.

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