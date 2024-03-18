المشدد 7 سنوات للمتهم بإنهاء حياة ممرضة أكتوبر بسبب ياميش رمضان

قضت محكمة الجيزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم بقتل زوجته بسبب ياميش رمضان في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ“ممرضة أكتوبر”، بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم “م أ” 26 سنة ممرض، في دائرة قسم حدائق أكتوبر في الجيزة، ضرب عمدا المجني عليها فاطمة سعيد - ممرضة أكتوبر - دون قصد القتل ولكنه ضرب أفضى إلى الموت.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ضاق ذرعا من المجني عليها لعدم انصياعها لأوامره، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت للاشتباك بالأيدي، واستلت المجني عليها آلة حادة وهددته بها بطعن نفسها إن لم يكف عن الأذى، واستشاط غضبا منها ورشف من نزغات الشيطان ما أسكر غريزته حتى قاده لعصر حلق المجني عليها، محاولا إفلات ما تحرزه من آلة حادة، فتسبب في طعنها بواسطة الآلة الحادة في منطقة الصدر، وسقطت أرضا على رأسها.

واستكمل أمر إحالة المتهم بالتسبب في وفاة زوجته - ممرضة أكتوبر - أن المتهم أحرز آلة حادة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية، وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة الواردة بنص قانون العقوبات والمواد الخاصة بالقانون، وأمرت النيابة العامة بإحالته لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبته محبوسا عما أسند إليه من اتهامات