ابتسام حمدى الام المثالية بالبحر الأحمر ارملة وربة منزل 12عام

أعلنت محافظة البحر الأحمر اليوم فوز ابتسام حمدى احمد بلقب الام المثالية لعام 2024

وهي أم وحيدة وربة منزل وارملة

لمدة 12 عامًا، عملت خلالها على تربية أبنائها الأربعة وتشجيعهم على النجاح وهم

طارق ضابط في القوات المسلحة، ولمياء طبيبة في مستشفى حميات الغردقة

وأسماء طبيبة، ودعاء صيدلانية.

ويعتبر فوز ابتسام بلقب الأم المثالية تكريمًا لتفانيها وتضحياتها، ولم يكن ذلك مفاجئًا لها

حيث علمت أن ابنتها لمياء التى تعمل طبيبة بمستشفى حميات الغردقة هى التي قدمتها للترشيح.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر قد عقدت أولي اجتماعات لجنة اختيار الأم المثالية لعام 2024 على مستوى المحافظة فى يناير الماضى برئاسة حسناء احمد ابراهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعى ، وحضور أعضاء اللجنة المشكلة بقرار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لإختيار الام المثالية لهذا العام.

وخلال الاجتماع أكد عمر محمد الامين وكيل المديرية أن اللجنة ستقيم السيرة الذاتية للمتقدمات ، بحيث يتم مراعاة كافة الضوابط والشروط لإختيار الأم المثالية دون ذكر أسمائهن أو محل إقامتهن تحقيقًا لمبدأ الشفافية، حيث يتم تناول قصص كفاحهن فى تربية أبنائهن وعطاءات الأم للأسرة ، وترسيخ القيم الإنسانية بهم ، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم ، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطها ، والحرص على أنها تقوم بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، و مدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة .

كما أكدت حسناء احمد مدير المديرية أن عدد المتقدمات بلغ 38 سيدة لهذا العام ، تم اختيار عدد 22 سيدة منهن ، مما انطبقت عليهن شروط المسابقة لإختيار ثلاث أمهات مثاليات علي مستوي المحافظة و أم مثالية علي كل مدينة ، وتم استبعاد 16 سيدة لعدم انطباق الشروط الأساسية ، كما سيتم اختيار أم من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وام لإبن من ذوي الهمم و أم بديلة .

وفي ذات السياق أضاف كرم عبد المقصود مدير إدارة الأمومة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي أنه من ضمن شروط الاختيار الخاصة للفئات هذا العام ألا تقل سن الأم عن 50 عاما في ديسمبر 2023 ، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل ، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثنى الابن أو الابنة من ذوي الإعاقات الذهنية أو غير القابل للتعلم .

يذكر أن لجنة اختيار الأم المثالية تم تشكيلها بقرار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، وتحت إشراف اللواء محمد بنداري السكرتير العام للمحافظة ، و ضمت 18 عضواً يمثلون جميع فئات المجتمع ( الجمعيات الأهلية _ الجمعية الخيرية القبطية _ رجال الأعمال _ أعضاء مجلس النواب _ الأزهر _ الثقافة _ المجلس القومية للمرأة والأمومة والطفولة وشئون الإعاقة _ العلاقات العامة والبوابة الإلكترونية بالمحافظة ) .